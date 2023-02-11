Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии", - указал чиновник.

В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.

Граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.