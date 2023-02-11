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Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан

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Суббота 11 февраля 2023 23:10
Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан Фото: Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 11 февраля могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии", - указал чиновник.

В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.

Граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.

Напомним, 11 февраля российские захватчики атаковали 3 громады Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

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