Росіяни не можуть вивести усі кораблі з бази ЧФ у Севастополі, - ISW

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на даний момент російські сили ремонтують на базі у Севастополі великі десантні кораблі проекту 775 "Ропуха" класу "Оленегорськ" і "Азов" та великий десантний корабель "Ніколай Фільченков" проекту 1171 "Тапір", оскільки це єдина військово-морська база на Чорному морі, здатна ремонтувати ці типи кораблів.

Експерт також повідомив, що наразі російські сили пришвартували на Севастопольській базі ЧФ РФ:

сторожовий корабель проекту 1135М "Буревестник";

корвет проекту 22800 "Циклон";

корвети проекту 1124 "Касимов", "Муромець" та "Єйськ" класу "Гриша";

корвет проекту 12411 "Набережні Челни" класу "Тарантул";

тральщики проекту 266М "Ковровець" та "Іван Голубець" класу "Натя";

тральщики проекту 12700 "Георгій Курбатов" та "Олександр Антонов" класу "Александрит".

За словами Машовця, десантний корабель проекту 775 "Ямал Ропуха" готується до ходових випробувань у Севастополі після ремонту.

Втрати Чорноморського флоту РФ

Військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький в коментарі РБК-Україна зазначив, що Росія втратила майже третину свого угруповання Чорноморського флоту.

Безповоротні втрати ЧФ РФ становлять 27 одиниць, включно з 14 серйозними суднами. Серед них великі десантні кораблі, ракетні катери, підводний човен "Ростов-на-Дону" і патрульний корабель. Проте агресору вдається поповнювати корабельний склад.

5 березня Сили оборони знищили біля Керчі російський корабель "Сергій Котов". Зокрема, знищено гелікоптер Ка-27, що розташовувався на борту корабля під час удару. Внаслідок атаки поранень дістали 27 членів екіпажу.

14 лютого Збройні сили знищили у Чорному морі десантний корабель "Цезар Куніков".

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