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Росіяни можуть сьогодні знову завдати ракетного удару по Україні, - Ігнат

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти можуть знову завдати масованого ракетного удару по території України сьогодні, 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", - сказав він.

З огляду на це, українцям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття за необхідності.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали восьмого масованому удару по Україні, внаслідок чого загинули чотири людини, була пошкоджена енергетична інфраструктура. Усього окупанти випустили понад 70 ракет, близько 60 були збиті українськими силами ППО.

Раніше Ігнат повідомляв, що після вибухів на аеродромах 5 грудня у Росії все ще залишається достатньо літаків. Нові ракетні удари по Україні цілком можливі.

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