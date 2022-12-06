Росіяни можуть сьогодні знову завдати ракетного удару по Україні, - Ігнат

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", - сказав він.

З огляду на це, українцям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття за необхідності.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали восьмого масованому удару по Україні, внаслідок чого загинули чотири людини, була пошкоджена енергетична інфраструктура. Усього окупанти випустили понад 70 ракет, близько 60 були збиті українськими силами ППО.

Раніше Ігнат повідомляв, що після вибухів на аеродромах 5 грудня у Росії все ще залишається достатньо літаків. Нові ракетні удари по Україні цілком можливі.

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