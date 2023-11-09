Росіяни можуть посилити обстріли Херсону у річницю звільнення, - Соболевський

"Вони можуть по Херсону збільшити кількість обстрілів саме для того, щоб не дати можливості відсвяткувати людям цю подію. Це дуже важлива для нашого регіону дата. Це нове свято, в новітній історії Херсонщини", - підкреслив Соболевський

Також він підкреслив, що після звільнення Херсону мешканці, які пережили окупацію, усвідомлюють всі загрози з боку російської армії.

"Звичайно, ворог може це робити (обстріляти місто - ред.), тому й не передбачено будь-яких масових заходів, щоб не створювати скупчення людей", - зазначив Соболевський.

Заступник голови Херсонської облради наголосив, що люди, їх життя та здоров’я - це найбільша цінність України.

"Тому святкувати масштабно будемо вже після перемоги України в цій війні. У тому числі і звільнення нашого Херсона", - підсумував Соболевський.