Россияне могут усилить обстрелы Херсону в годовщину освобождения, - Соболевский

К годовщине освобождения Херсона россияне могут усилить обстрелы по городу. В связи с этим празднований в честь годовщины освобождения там не запланировано.
Об этом сообщает первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
"Они могут по Херсону увеличить количество обстрелов именно для того, чтобы не дать возможности отпраздновать людям это событие. Это очень важная для нашего региона дата. Это новый праздник в новейшей истории Херсонской области", - подчеркнул Соболевский.
Также он подчеркнул, что после освобождения Херсона пережившие оккупацию жители осознают все угрозы со стороны российской армии.
"Конечно, враг может это делать (обстрелять город - ред.), поэтому и не предусмотрены какие-либо массовые меры, чтобы не создавать скопления людей", - отметил Соболевский.
Заместитель главы Херсонского облсовета подчеркнул, что люди, их жизнь и здоровье - это самая большая ценность Украины.
"Поэтому праздновать масштабно будем уже после победы Украины в этой войне. В том числе и освобождение нашего Херсона", - подытожил Соболевский.
Напомним, 11 ноября 2022 года, Минобороны Украины сообщило об освобождении Херсона. В тот день ВСУ вошли в город, провожая оккупантов на их путях к отступлению мощными огневыми атаками.
Тогда, в честь освобождения города от российских захватчиков, жители деоккупированного правобережья Херсона устроили масштабные празднования.
Однако, после этого часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
В частности, глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что 8 ноября российские оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсонской области.
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