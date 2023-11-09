Россияне могут усилить обстрелы Херсону в годовщину освобождения, - Соболевский

"Они могут по Херсону увеличить количество обстрелов именно для того, чтобы не дать возможности отпраздновать людям это событие. Это очень важная для нашего региона дата. Это новый праздник в новейшей истории Херсонской области", - подчеркнул Соболевский.

Также он подчеркнул, что после освобождения Херсона пережившие оккупацию жители осознают все угрозы со стороны российской армии.

"Конечно, враг может это делать (обстрелять город - ред.), поэтому и не предусмотрены какие-либо массовые меры, чтобы не создавать скопления людей", - отметил Соболевский.

Заместитель главы Херсонского облсовета подчеркнул, что люди, их жизнь и здоровье - это самая большая ценность Украины.

"Поэтому праздновать масштабно будем уже после победы Украины в этой войне. В том числе и освобождение нашего Херсона", - подытожил Соболевский.