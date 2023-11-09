Россияне могут усилить обстрелы Херсону в годовщину освобождения, - Соболевский

К годовщине освобождения Херсона россияне могут усилить обстрелы по городу. В связи с этим празднований в честь годовщины освобождения там не запланировано.

Об этом сообщает первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Они могут по Херсону увеличить количество обстрелов именно для того, чтобы не дать возможности отпраздновать людям это событие. Это очень важная для нашего региона дата. Это новый праздник в новейшей истории Херсонской области", - подчеркнул Соболевский.

Также он подчеркнул, что после освобождения Херсона пережившие оккупацию жители осознают все угрозы со стороны российской армии.

"Конечно, враг может это делать (обстрелять город - ред.), поэтому и не предусмотрены какие-либо массовые меры, чтобы не создавать скопления людей", - отметил Соболевский.

Заместитель главы Херсонского облсовета подчеркнул, что люди, их жизнь и здоровье - это самая большая ценность Украины.

"Поэтому праздновать масштабно будем уже после победы Украины в этой войне. В том числе и освобождение нашего Херсона", - подытожил Соболевский.