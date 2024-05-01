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Росіяни можуть почати наступ на Торецьк у Донецькій області, - ISW

Фото: росіяни можуть почати наступ на Торецьк, щоб захопити Часів Яр (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Донецькій області російські війська можуть почати наступ зі своїх позицій на півночі від Авдіївки у напрямку міста Торецьк, щоб доповнити наступальні операції біля міста Часів Яр. Однак для такого маневру потрібна тактична пауза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті послалися на аналітичну інформацію українського військового експерта Костянтина Машовца, який не виключає, що російські сили можуть зосередити свої зусилля на лінії Стара Миколаївка - Суха Балка (на північ від лінії Очеретине - Керамік і на південний захід від Торецька), а не на північний захід від селища Очеретине. Це пов'язано з тим, що російські війська уже намагаються захистити фланги свого виступу біля Очеретиного.

В ISW не виключають, що російські війська можуть вирішити просунутися на північ від свого тактичного проникнення біля селища Очеретине вздовж траси Н-20 (Донецьк - Костянтинівка). Це дозволить загарбникам тиснути на Збройні сили, які обороняються біля Торецька, і, ймовірно, створити загрозу оперативному тилу української оборони біля Часового Яру та на захід від нього.

"Часів Яр є оперативно важливою ціллю, адже він надасть російським військам плацдарм для початку наступальних операцій проти Дружківки та Костянтинівки, що утворюють фортечний пояс з чотирьох великих міст Донецької області. Однак російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для посилення існуючих підрозділів та передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ у район Торецька", - зазначається у звіті.

За даними Машовця, російське Центральне угруповання військ, що наразі відповідає за район Авдіївки, створило тактичний резерв у складі трьох невеликих піхотних полків на авдіївському напрямку.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська створюють резерви оперативного і стратегічного рівня, які, ймовірно, підтримають очікувану весняно-літню наступальну операцію.

Ситуація на фронті у Донецькій області

За даними вечірнього зведення Генштабу 30 квітня, російські окупаційні війська активно штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському, Бахмутському і Лиманському напрямках у Донецькій області.

Водночас, за даними ISW, росіяни тиснуть і намагаються просунутися біля міста Часів Яр.

У Генштабі Естонії переконані, що Росія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня.

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Війна Росії проти України