Росіяни можуть планувати наступ на Хромове: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

30 травня російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Глава Луганської області України Артем Лисогор повідомив, що російські та українські сили зіткнулися на 13 напрямках на Куп’янському та Кремінському напрямках.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на північний захід від Сватового поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська); поблизу Новоселівського та Стельмахівки (обидві приблизно за 15 км на північний захід від Сватового); і на південь від Кремінної поблизу Кузьминого (2 км на південний захід) і Білогорівки (10 км на південь).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська не змогли просунутися поблизу Крохмального (20 км на північний захід від Сватового), але українські сили незначно просунулися на північний схід від Білогорівки. Інший російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких видно, як російські війська обстрілюють українські позиції на куп’янському напрямку із запалювальних боєприпасів.

Генштаб України повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група другий день поспіль намагалася проникнути на українські позиції поблизу Зеленого (34 км на північний схід від міста Харків) Харківської області.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. Російські джерела стверджували, що українські сили обстріляли Карпати Луганської області (на східній околиці Алчевська) чотирма ракетами HIMARS протягом ночі з 30 на 31 травня. На геолокаційних знімках, опублікованих 31 травня, видно пошкодження будівлі в Карпатах.

Ситуація на Донбасі

31 травня російські війська здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний схід від Бахмута) та Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили мають на меті захопити Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута), щоб створити умови для майбутніх зусиль для просування в напрямку Краматорська (34 км на північний захід від Бахмута), і що російські війська посилили артилерійські удари в цьому напрямку.

Він також стверджував, що бої тривають між Іванівським (6 км на захід від Бахмута) і Кліщіївкою (6 км на південний захід від Бахмута), а біля Кліщіївки тривають позиційні бої. "Воєнкор" стверджував, що звичайні російські сили, добровольчі формування та сили безпеки так званої "ДНР" займають позиції в Бахмуті, а війська "Вагнера" продовжують свою постійну допомогу на місці.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 травня, видно, як 1-а диверсійно-розвідувальна бригада "Вовки", яка раніше діяла в районі Авдіївки, діє поблизу Залізнянського (9 км на північний захід від Бахмута).

"Присутність цього підрозділу поблизу Залізнянського підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська, ймовірно, перекидають іррегулярні формування та елементи так званої "ДНР" з району Авдіївки в район Бахмута", - пишуть аналітики.

31 травня російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що станом на 30 травня російські сили здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), а українські війська відбили всі російські атаки в Мар’їнці. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили здійснили наземні атаки з Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися до нових позицій на північний схід від Авдіївки, хоча ISW не спостерігало візуальних доказів цього твердження. Інший військовий блогер заявив, що сутички тривали біля Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

31 травня російські війська обстріляли українські позиції на заході Донецької області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 травня, видно, як артилерійські підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії (5-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) завдають ударів по українських позиціях біля Новополя (45 км на захід від Вугледару).

31 травня російські військові блогери опублікували кадри, на яких нібито видно, як оперативно-бойове тактичне з’єднання "Каскад" (елемент так званої "ДНР") діє поблизу Вугледара. Російські війська не проводили жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

Російські джерела стверджували, що 31 травня українські війська завдали удару з HIMARS по Калінінському району Донецька. 31 травня українське джерело опублікувало фото, на якому видно стовп диму в Маріуполі.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують зосереджуватися на півдні України. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська замінюють стару та зношену техніку, зокрема танки Т-72 і Т-62 і ППО, на півдні України. Андрющенко повідомив, що російські війська пересувають техніку в бік Мангуша (14 км на південний захід від Маріуполя) та Бердянська, побоюючись українських ударів по Маріуполю. Геолокації знімків Андрюченка підтверджують, що російські війська переміщують техніку в Маріуполь.

Міністерство оборони Росії (Міністерство оборони) заявило 31 травня, що російські війська знищили останній український військовий корабель у порту міста Одеса 29 травня. 29 травня Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що 29 травня російські безпілотники спричинили пожежу в інфраструктурі порту в Одесі, але не згадували про військовий корабель. ISW не може підтвердити заяви МО.

Українські війська продовжують наносити удари по південних районах України. Російські джерела стверджували, що 30 травня російська протиповітряна оборона активізувала над Мелітополем і Токмаком. На відео з геолокацією видно, як українські сили обстрілюють російські військові вантажівки на захід від Виноградного Херсонської області (34 км на південний захід від Херсона).

Російська окупаційна влада продовжує посилення фізичного контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Представник України в ООН Сергій Кислиця 31 травня заявив, що російські війська продовжують використовувати ЗАЕС у військових цілях і перекинули на АЕС 500 чоловік особового складу та 50 одиниць військової техніки.

Кислиця повідомив, що в турбінних залах реакторів №1, №2 і №4 ЗАЕС росіяни зберігають військову техніку та боєприпаси. Український атомний енергетичний оператор "Енергоатом" повідомив, що російська окупаційна влада катує український персонал ЗАЕС, щоб змусити його підписати контракти з російським атомним енергетичним оператором "Росатом", який має власну присутність на ЗАЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав усі сторони узгодити п’ять принципів забезпечення безпеки на ЗАЕС: відсутність атак на ЗАЕС чи критичну інфраструктуру; заборона зберігання військової техніки та персоналу на ЗАЕС; гарантія електроенергії ЗАЕС; захистити всю критичну інфраструктуру від атак; не вживати жодних дій для підриву цих принципів.

Кислиця закликав Гроссі включити до своїх принципів: повне виведення російських військових та персоналу ЗАЕС із ЗАЕС; забезпечення приєднання ЗАЕС до енергомереж України; та забезпечення безпечного проходу керівного та обслуговуючого персоналу до та з ЗАЕС.

Ситуаця на фронті 31 травня

Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, за останню добу україснькі захисники відбили 16 ворожих атак в Луганській та Донецькій областях.

Станом на ранок повідомлялось, що ЗСУ за добу знищили ще 470 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника станом на 31 травня 2023 року орієнтовно склали близько 207 910 росіян.

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