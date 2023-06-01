Россияне могут планировать наступление на Хромово: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

30 мая российские войска совершили наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Глава Луганской области Украины Артем Лысогор сообщил, что российские и украинские силы столкнулись на 13 направлениях на Купянском и Кременском направлениях.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки северо-западнее Сватового вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска); вблизи Новоселовского и Стельмаховки (обе примерно в 15 км северо-западнее Сватового); и к югу от Кременной близ Кузьмино (2 км к юго-западу) и Белогоровки (10 км к югу).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска не смогли продвинуться вблизи Крахмального (20 км к северо-западу от Сватового), но украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Белогоровки. Другой российский военкор опубликовал кадры, на которых видно, как российские войска обстреливают украинские позиции на купянском направлении из зажигательных боеприпасов.

Генштаб Украины сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа второй день подряд пыталась проникнуть на украинские позиции вблизи Зеленого (34 км к северо-востоку от Харькова) Харьковской области.

Украинские войска продолжают наносить удары по российским тылам в Луганской области. Российские источники утверждали, что украинские силы обстреляли Карпаты Луганской области (на восточной окраине Алчевска) четырьмя ракетами HIMARS ночью с 30 на 31 мая. На геолокационных снимках, опубликованных 31 мая, видны повреждения здания в Карпатах.

Ситуация на Донбассе

31 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-восточнее Бахмута) и Белой Горы (12 км юго-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы преследуют цель захватить Хромово (непосредственно к западу от Бахмута), чтобы создать условия для будущих усилий для продвижения в направлении Краматорска (34 км к северо-западу от Бахмута), и что российские войска усилили артиллерийские удары в этом направлении.

Он также утверждал, что бои продолжаются между Ивановским (6 км к западу от Бахмута) и Клищиевкой (6 км к юго-западу от Бахмута), а у Клещиевки продолжаются позиционные бои. "Военкор" утверждал, что обычные российские силы, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой "ДНР" занимают позиции в Бахмуте, а войска "Вагнера" продолжают свою постоянную помощь на месте.

На геолокационных кадрах, опубликованных 31 мая, видно, как 1-я диверсионно-разведывательная бригада "Волки", ранее действовавшая в районе Авдеевки, действует вблизи Железнянского (9 км северо-западнее Бахмута).

"Присутствие этого подразделения близ Железнянского подтверждает оценку ISW о том, что российские войска, вероятно, опрокидывают иррегулярные формирования и элементы так называемой "ДНР" из района Авдеевки в район Бахмута", - пишут аналитики.

31 мая российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что по состоянию на 30 мая российские силы совершили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки (8 км к северу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), а украинские войска отразили все российские атаки в Марьинке. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы совершили наземные атаки из Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и продвинулись к новым позициям к северо-востоку от Авдеевки, хотя ISW не наблюдало визуальных доказательств этого утверждения. Другой военный блоггер заявил, что стычки продолжались возле Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

31 мая российские войска обстреляли украинские позиции на западе Донецкой области. На геолокационных кадрах, опубликованных 31 мая, видно, как артиллерийские подразделения 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия, Западный военный округ) наносят удары по украинским позициям у Новополя (45 км к западу от Угледара).

31 мая российские военные блоггеры опубликовали кадры, на которых якобы видно, как оперативно-боевое тактическое соединение "Каскад" (элемент так называемой "ДНР") действует вблизи Угледара. Российские войска не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

Российские источники утверждали, что 31 мая украинские войска нанесли удар с HIMARS по Калининскому району Донецка. 31 мая украинский источник опубликовал фото, на котором виден столб дыма в Мариуполе.

"Южная ось"

Российские войска продолжают сосредотачиваться на юге Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска заменяют старую и изношенную технику, в том числе танки Т-72 и Т-62 и ПВО на юге Украины. Андрющенко сообщил, что российские войска передвигают технику в сторону Мангуша (14 км юго-западнее Мариуполя) и Бердянска, опасаясь украинских ударов по Мариуполю. Геолокации снимков Андрюченко подтверждают, что российские войска перемещают технику в Мариуполь.

Министерство обороны России (Министерство обороны) заявило 31 мая, что российские войска уничтожили последний украинский военный корабль в порту города Одесса 29 мая. 29 мая Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что 29 мая российские беспилотники повлекли за собой пожар в инфраструктуре порта в Одессе, но не упоминали о военном корабле. ISW не может подтвердить заявление МО.

Украинские войска продолжают наносить удары по южным районам Украины. Российские источники утверждали, что 30 мая российская противовоздушная оборона активизировалась над Мелитополем и Токмаком. На видео с геолокацией видно, как украинские силы обстреливают российские военные грузовики к западу от Виноградной Херсонской области (34 км к юго-западу от Херсона).

Российские оккупационные власти продолжают усиление физического контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Представитель Украины в ООН Сергей Кислица 31 мая заявил, что российские войска продолжают использовать ЗАЭС в военных целях и перебросили на АЭС 500 человек личного состава и 50 единиц военной техники.

Кислица сообщил, что в турбинных залах реакторов №1, №2 и №4 ЗАЭС россияне хранят военную технику и боеприпасы. Украинский атомный энергетический оператор "Энергоатом" сообщил, что российские оккупационные власти пытают украинский персонал ЗАЭС, чтобы заставить его подписать контракты с российским атомным энергетическим оператором "Росатом", имеющим собственное присутствие на ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал все стороны согласовать пять принципов обеспечения безопасности на ЗАЭС: отсутствие атак на ЗАЭС или критическую инфраструктуру; запрещение хранения военной техники и персонала на ЗАЭС; гарантия электроэнергии ЗАЭС; защитить всю критическую инфраструктуру от атак; не предпринимать никаких действий по подрыву этих принципов.

Кислица призвал Гросси включить в свои принципы: полный вывод российских военных и персонала ЗАЭС из ЗАЭС; обеспечение присоединения ЗАЭС к энергосетям Украины; и обеспечение безопасного прохода руководящего и обслуживающего персонала в и из ЗАЭС.

Ситуация на фронте 31 мая

Как сообщали в Генштабе ВСУ, за последние сутки украинские защитники отбили 16 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях.

На утро сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили еще 470 российских захватчиков. Общие боевые потери противника по состоянию на 31 мая 2023 года ориентировочно составили около 207 910 россиян.

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