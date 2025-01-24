Росіяни можуть масовано обстріляти Херсон та передмістя завтра, - ОВА

Обстріл Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон. Від початку вторгнення РФ в Україну область була повністю захоплена окупантами.

Восени 2022 року Сили оборони звільнили обласний центр і правобережну частину регіону. Лівобережжя області досі залишається захопленим.

При цьому РФ постійно атакує Херсон. Так, 22 січня російські війська обстріляли рятувальників в одному з районів Херсона. Був постраждалий.

Також 12 січня окупанти обстріляли Херсон. Тоді частина міста залишилася без світла та тепла.

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