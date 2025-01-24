Россияне могут массированно обстрелять Херсон и пригород завтра, - ОВА

Обстрел Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон. С начала вторжения РФ в Украину область была полностью захвачена оккупантами.

Осенью 2022 года Силы обороны освободили областной центр и правобережную часть региона. Левобережье области до сих пор остается захваченным.

При этом рФ постоянно атакует Херсон. Так, 22 января российские войска обстреляли спасателей в одном из районов Херсона. Был пострадавший.

Также 12 января оккупанты обстреляли Херсон. Тогда часть города осталась без света и тепла.

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