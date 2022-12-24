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Росіяни можуть готувати умови для відновлення вторгнення з Білорусі, - ISW

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Білорусь, Субота 24 грудня 2022 06:56
Росіяни можуть готувати умови для відновлення вторгнення з Білорусі, - ISW Фото: росіяни можуть готувати умови для відновлення вторгнення з Білорусі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі чи в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України, ймовірно, у спробі відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій – поновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва – щонайменше з жовтня 2022 року.

Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією чи відображення планів президента Росії Володимира Путіна.

Наразі дані двоякі: деякі перевірені свідоцтва нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі, пишуть аналітики

Водночас зазначають експерти, відомі російські військкори "мусують тему поновлення вторгнення на півночі в зимово-весняний період".

При цьому російські військові більше говорять про плани наступу на північному заході Луганської області, пишуть в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Кремль створює умови для нового найбільш небезпечного курсу дій (MDCOA) – відновлення наступу з Білорусі, можливо, спрямованого на Київ – як мінімум з жовтня 2022 року. Кремль може проводити інформаційну операцію або фактично готує для цього MDCOA, що ISW продовжує оцінювати як малоймовірний, але можливий.
  • Президент України Володимир Зеленський готується представити мирний план у лютому 2023 року, який може бути розрахований на використання російського зимового наступу.
  • Відновлення публічних виступів президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії.
  • 22-23 грудня російські війська провели як мінімум дві бойові розвідувальні операції на півночі та північному сході України.
  • Українські сили, ймовірно, досягли тактичних успіхів на схід та південь від міста Бахмут за останні 72 години.
  • Російські війська продовжують займати оборонні позиції у лівобережній Херсонській та Запорізькій областях, ведуть оборонні операції на півдні України.
  • Кремль посилює свої цензурні зусилля, щоб заглушити побоювання щодо розширення російських збройних сил та другої хвилі мобілізації.
  • Українські партизани продовжували переслідувати російських чиновників на окупованих територіях.

Нагадаємо, що навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

А в Офісі президента заявляли, що російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі. Це робиться навмисно, щоб "вплинути на нерви", прислухатися до таких пліток не варто.

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