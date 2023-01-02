Росіяни можуть готувати обстріл Нікополя. Голова ОВА звернувся до містян
Російські нікчеми, згідно з даними партизанів, можуть готуватися до обстрілу Нікопольського районі. Містян закликали перебувати в безпечних місцях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Друзі, маю інформацію від партизан про можливу підготовку ординців до обстрілу нашого району. Прошу жителів прибережних територій перебувати в будівлях та уникати відкритих територій", - пише Євтушенко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вчора зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район. На щастя, ніхто не постраждав.
Також в новорічну ніч у місті внаслідок удару було пошкоджено близько десяти будинків.
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