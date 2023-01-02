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Россияне могут готовить обстрелы Никополя. Глава ОВА обратился к горожанам

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Понедельник 02 января 2023 14:16
Россияне могут готовить обстрелы Никополя. Глава ОВА обратился к горожанам Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские ничтожества, согласно данным партизан, могут готовиться к обстрелу в Никопольском районе. Горожан призвали находиться в безопасных местах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Друзья, имею информацию от партизан о возможной подготовке ордынцев к обстрелу нашего района. Прошу жителей прибрежных территорий находиться в зданиях и избегать открытых территорий", - пишет Евтушенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные вчера из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район. К счастью, никто не пострадал.

Также в новогоднюю ночь в городе в результате удара было повреждено около десяти домов.

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