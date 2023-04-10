Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян

Фото: Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські окупанти в ніч на 10 квітня можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Увага, активність ворожої артилерії. Перебувайте в безпечних місцях", - вказав посадовець. У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.