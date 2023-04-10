Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян
Фото: Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Російські окупанти в ніч на 10 квітня можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Увага, активність ворожої артилерії. Перебувайте в безпечних місцях", - вказав посадовець.
У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.
Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.
Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.
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