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Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян

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Понеділок 10 квітня 2023 01:30
Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії: у РВА попередили громадян Фото: Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 10 квітня можуть завдати артилерійського удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Увага, активність ворожої артилерії. Перебувайте в безпечних місцях", - вказав посадовець.

У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.

Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.

Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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