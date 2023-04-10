Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан

Фото: Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские оккупанты в ночь на 10 апреля могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Внимание, активность вражеской артиллерии. Находитесь в безопасных местах", - указал чиновник. В Никопольском районе объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.