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Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан

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Понедельник 10 апреля 2023 01:30
Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан Фото: Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 10 апреля могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Внимание, активность вражеской артиллерии. Находитесь в безопасных местах", - указал чиновник.

В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области.

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