Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан
Фото: Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты в ночь на 10 апреля могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Внимание, активность вражеской артиллерии. Находитесь в безопасных местах", - указал чиновник.
В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.
Граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.
Напомним, 8 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области.
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