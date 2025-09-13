Росіяни могли зайти на околиці Куп'янська? Що каже місцева влада

Сьогодні сервіс DeepState повідомив, що росіяни нібито увійшли в житлові квартали Куп’янська. Проте Канашевич спростував це.

"Насправді DeepState поспішає, немає росіян у Куп'янську. Дійсно бої точаться на околицях - це сусідня громада. Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше і більше сил, щоб здійснити свою мрію - захопити Куп’янськ", - заявив начальник РВА.



Фото: Куп'янськ на карті боїв (deepstatemap.live)



Він зазначив, що Куп'янськ - дуже важлива ціль для ворога, оскільки після окупації у 2022 році росіяни створили там так звану "адміністрацію". Канашевич додав, що вся територія Куп'янська та громади знаходиться під контролем ЗСУ.

За його словами, ситуація в місті залишається критичною - немає світла, води та газу, неможливо проводити відновлювальні роботи через щільні обстріли.

"Руйнування просто катастрофічні. Понад 90% міста зруйновано або пошкоджено. Але найголовніше - велика кількість людей ще залишається в місті, на території Громади. Це 1800 мешканців на території громади і 760 мешканців безпосередньо на правобережжі міста Куп'янськ", - додав він.