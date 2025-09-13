Росіяни могли зайти на околиці Куп'янська? Що каже місцева влада

Російські окупанти не заходили на околиці Куп'янська Харківської області. Бої точаться на території сусідньої громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп'янської РВА Андрія Канашевича в ефірі телемарафону.
Сьогодні сервіс DeepState повідомив, що росіяни нібито увійшли в житлові квартали Куп’янська. Проте Канашевич спростував це.
"Насправді DeepState поспішає, немає росіян у Куп'янську. Дійсно бої точаться на околицях - це сусідня громада. Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше і більше сил, щоб здійснити свою мрію - захопити Куп’янськ", - заявив начальник РВА.
Фото: Куп'янськ на карті боїв (deepstatemap.live)
Він зазначив, що Куп'янськ - дуже важлива ціль для ворога, оскільки після окупації у 2022 році росіяни створили там так звану "адміністрацію". Канашевич додав, що вся територія Куп'янська та громади знаходиться під контролем ЗСУ.
За його словами, ситуація в місті залишається критичною - немає світла, води та газу, неможливо проводити відновлювальні роботи через щільні обстріли.
"Руйнування просто катастрофічні. Понад 90% міста зруйновано або пошкоджено. Але найголовніше - велика кількість людей ще залишається в місті, на території Громади. Це 1800 мешканців на території громади і 760 мешканців безпосередньо на правобережжі міста Куп'янськ", - додав він.
Нагадаємо, що Куп'янськ - це місто у Харківської області, яке було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року українські воїни звільнили місто, але поблизу Куп'янська тривають бої.
Днями місцева влада повідомила, що Куп'янськ зруйнований на 95%, а ситуація там критична. За словами військових, Сили оборони України блокували просування ворога у Купʼянську.
Також у мережі опублікували відео, як росіяни нібито по газовій трубі перетнули Оскіл та зайшли на околиці Куп'янська.