Росіяни могли вкрасти збитий над Чорним морем американський безпілотник

На радіоперемовинах чути розмови російських військових. Росіяни обговорюють спецоперацію "з підняття уламків з місця падіння". Ймовірно, мова йде про американський безпілотник MQ-9 Reaper, який сьогодні впав у Чорному морі після контакту з російськими літаками.

Своєю чергою Пентагон не повідомляє, чи мають намір США намагатися витягти уламки свого безпілотника з дна Чорного моря, але заявляє, що РФ не підіймала його.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, над Чорним морем винищувач росіян Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок цього дрон США був збитий.

Згодом стало відомо, що Держдеп США викличе російського посла для того, щоб висловити йому "рішучі заперечення".

Проте координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що США продовжать польоти над Чорним морем, адже воно нікому не належить.

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