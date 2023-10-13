Росіяни могли вдарити по Покровську "Іскандером": кількість постраждалих зросла

За повідомленням прокуратури, росіяни обстріляли центр Покровська о 08:30. В МВС зазначили, що, попередньо, росіяни використовували для обстрілу "Іскандер".

Внаслідок влучання боєприпасів загинув чоловік, ще троє зазнали поранень.

Фото: росіяни могли вдарити до Покровську "Іскандером" (t.me/mvs_ukraine)

Крім того, окупанти поцілили по адміністративній будівлі. Від атаки армії держави-агресора зазнали поранень 8 співробітниць державної установи та двоє відвідувачок.

Потерпілим з контузіями, переламами та осколковими пораненнями надали медичну допомогу.

Фото: росіяни могли вдарити до Покровську "Іскандером" (t.me/IhorMoroz_donoda)

Наразі розбір завалів триває.

Фото: росіяни могли вдарити до Покровську "Іскандером" (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстріл Покровська

РБК-Україна повідомляло, що росіяни обстріляли Покровськ Донецької області сьогодні зранку. Через обстріл частково зруйновані дві будівлі.

При цьому зазначимо, що підрозділами ДСНС вдалося врятувати з-під завалів трьох людей.

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