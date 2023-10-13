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Россияне могли ударить по Покровску "Искандером": количество пострадавших выросло

Фото: россияне могли ударить по Покровску "Искандером" (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные могли обстрелять Покровск Донецкой области с помощью двух ракет из ОТРК "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД и Донецкую областную прокуратуру.

По сообщению прокуратуры, россияне обстреляли центр Покровска в 08:30. В МВД отметили, что предварительно россияне использовали для обстрела "Искандер".

В результате попадания боеприпасов погиб мужчина, еще трое получили ранения.

 

Фото: россияне могли ударить в Покровск "Искандером" (t.me/mvs_ukraine)

Кроме того, оккупанты попали в административное здание. От атаки армии государства-агрессора получили ранения 8 сотрудниц государственного учреждения и двое посетителей.

Пострадавшим с контузиями, переломами и осколочными ранениями оказали медицинскую помощь.

 

Фото: россияне могли ударить в Покровск "Искандером" (t.me/IhorMoroz_donoda)

Разбор завалов продолжается.

 

Фото: россияне могли ударить в Покровск "Искандером" (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстрел Покровска

РБК-Украина сообщало, что россияне обстреляли Покровск Донецкой области сегодня утром. Из-за обстрела частично разрушены два здания.

При этом отметим, что подразделениями ГСЧС удалось спасти из-под завалов трех человек.

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ПокровскДонецкая область