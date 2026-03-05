ua en ru
Росіяни могли потрапити в пастку: у ВМС розкрили деталі знищення вертольота Ка-27

18:43 05.03.2026 Чт
2 хв
Українські воїни чекали момент, щоб збити вертоліт
aimg Іван Носальський
Росіяни могли потрапити в пастку: у ВМС розкрили деталі знищення вертольота Ка-27 Ілюстративне фото: українські воїни знищили гелікоптер Ка-27 (flickr by yasu_osugi)

Українські захисники знищили російський бойовий вертоліт Ка-27 на одній із "вишок Бойка". Якщо хтось із росіян там залишився, евакуація буде вкрай складною.

Про це заявив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Читайте також: ЗСУ знищили "мисливця за субмаринами" в Криму

Плетенчук зазначив, що українські воїни збили ворожий вертоліт у ніч на 5 березня.

За його словами, ВМС разом із колегами сил Сил спецоперацій очікували, що росіяни можуть застосувати Ка-27. Зокрема, ворог міг спробувати евакуювати поранених або підвезти боєкомплект. Так усе й сталося. У результаті гелікоптер був вражений "як повітряними так і морськими безпілотними силами і засобами".

Речник ВМС звернув увагу, що все відбувалося на одній із газовидобувних платформ у Чорному морі, де ворог періодично перебуває, щоб вести розвідку, виконувати різноманітні завдання, зашкодити українським захисникам і вплинути на безпеку цивільного судноплавства.

"Відповідно, ми планово їх (солдатів РФ - ред.) звідти періодично викурюємо. Але цього разу події розгорталися для них більш драматично. Тому що тепер, навіть якщо там, на одній із цих платформ, хтось залишився, евакуації вони тепер чекатимуть довго. Але вона буде ускладнена саме за рахунок того, що майданчик (на платформі - ред.) зараз зайнятий знищеним вертольотом", - сказав Плетенчук.

Знищення Ка-27

Нагадаємо, про знищення російського корабельного протичовнового вертольота Ка-27 в акваторії Чорного моря стало відомо сьогодні, 5 березня.

Ця модель є ключовим елементом авіації Чорноморського флоту РФ, оскільки спеціалізується на виявленні підводних човнів, проведенні пошуково-рятувальних операцій і логістичному забезпеченні віддалених морських об'єктів.

