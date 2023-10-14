Росіяни мобілізують вчителів на окупованих територіях. Повістки роздає директор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, за даними центру, відомо про такі випадки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Так, в одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто "директор" яку поставили окупанти.

"Центр Національного Спротиву закликає українців, що мешкають на ТОТ, будь-якими методами ухилятися від служби в російських окупаційних військах. Ми також попереджаємо, що кожен колаборант, кожен окупант, відповідальний за примусову мобілізацію українців, відповідатиме за свої вчинки. Рух Опору знищив вже багато зрадників. Ніхто не уникне покарання", - наголосили в ЦНС.

Мобілізація у Росії

На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що до президентських виборів у березні наступного року на території Росії ще одна мобілізація є малоймовірною. Кремль уникатиме непопулярних рішень.

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