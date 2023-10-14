Россияне мобилизуют учителей на оккупированных территориях. Повестки раздает директор

Россияне раздают повестки работникам школ, которые находят на оккупированных территориях Украины и подчиняются оккупационным администрациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, по данным центра, известно о таких случаях на временно оккупированных территориях Запорожской области. Так, в одной из захваченных школ повестки другим учителям раздала лично "директор" которую поставили оккупанты.

"Центр Национального Сопротивления призывает украинцев, проживающих на ВОТ, любыми методами уклоняться от службы в российских оккупационных войсках. Мы также предупреждаем, что каждый коллаборационист, каждый оккупант, ответственный за принудительную мобилизацию украинцев, будет отвечать за свои поступки. Движение Сопротивления уничтожило уже много предателей. Никто не избежит наказания", - отметили в ЦНС.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Недавно британская разведка сообщила, что до президентских выборов в марте следующего года на территории России еще одна мобилизация маловероятно. Кремль будет избегать непопулярных решений.

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