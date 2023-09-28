РФ у Запорізькій області намагається мобілізувати чоловіків: Федоров розповів деталі

Росіяни почали мобілізацію в Запорізькій області, людей беруть у полон, а потім відправляють з автоматами рити окопи на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону .

"Зараз ми бачимо, що дійсно мобілізація розпочалася. Чи вона є масовою, чи ні, скоріше я б відповів, що нема масова", - йдеться у заяві.

За його словами, ворог сьогодні намагається не змусити вступити до армії, а підкупити мешканців, щоб вони вступили до армії. Вони пропонують укласти контракти по 200 тисяч рублів заробітна плата та 180 тисяч рублів за підписання цього контракту.

Людей беруть у полон і відправляють рити окопи

Також Федоров пояснив, що людей намагаються мобілізувати через так звані "центри зайнятості". Окупанти розсилають повідомлення на мобільні телефони, аби люди приходили та підписували контракт.

"Але звичайно ж ніхто не йде. На жаль ми також знаємо про випадки коли вони забирають наших мешканців в полон, а потім їх знаходять в окопах, безпосередньо на фронті де їх змушують або рити окопи, або дають в руки автомат", - розповів мер міста.

Також на окупованій частині Запорізької області масово йде переоблік і постановка на військовий облік наших цивільних.

Мобілізація людей на окупованих територіях України

Нещодавно Федоров розповідав, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також російські загарбники посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.