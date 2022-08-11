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Оккупанты хотят "мобилизовать" еще 8 тысяч жителей ОРЛО, - Генштаб

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 15:35
Оккупанты хотят "мобилизовать" еще 8 тысяч жителей ОРЛО, - Генштаб Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Украины. Планирует "призвать" 8 тысяч мужчин в ОРЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

С целью комплектования подразделений мобилизационного резерва 2 АК российских оккупационных войск, Россия готовит новую волну принудительной "мобилизации" в ОРЛО.

"По имеющимся данным российская оккупационная администрация планирует призвать во время текущей волны "мобилизации" 8 тысяч человек. Это фактически население небольшого районного центра", - заявил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе, оккупанты начали отправлять жителям СМС-сообщения о наборе на "службу".

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