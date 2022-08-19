Оккупанты начали мобилизацию на захваченных территориях, чтобы прорваться в Бахмут, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

По его словам, оккупировав города и села Луганской области, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет производиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях.

"Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже у недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут "По делам в Луганск", но не вернулись до сих пор", - заявил Гайдай.

Он сообщил, что когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей Луганской области.

"На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел - иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что россияне за еду выманивают у пенсионеров данные о мужчинах для мобилизации.

По данным Генштаба, враг планирует "призвать" около 8 тысяч мужчин в ОРЛО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.