ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты начали мобилизацию на захваченных территориях, чтобы прорваться в Бахмут, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Пятница 19 августа 2022 08:48
Оккупанты начали мобилизацию на захваченных территориях, чтобы прорваться в Бахмут, - Гайдай Фото: оккупанты начали мобилизацию на захваченных территориях (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных летом территориях, чтобы прорваться в Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, оккупировав города и села Луганской области, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет производиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях.

"Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже у недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут "По делам в Луганск", но не вернулись до сих пор", - заявил Гайдай.

Он сообщил, что когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей Луганской области.

"На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел - иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что россияне за еду выманивают у пенсионеров данные о мужчинах для мобилизации.

По данным Генштаба, враг планирует "призвать" около 8 тысяч мужчин в ОРЛО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины Бахмут
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам