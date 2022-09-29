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Россияне мобилизовали почти всех мужчин в ОРДЛО, - разведка

Новина українською →
Украина, Четверг 29 сентября 2022 16:50
Россияне мобилизовали почти всех мужчин в ОРДЛО, - разведка Фото: Россияне мобилизовали почти всех мужчин в ОРДЛО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне мобилизовали почти все мужское население на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"По нашей оценке, после аннексии россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

В разведке сообщают, что задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество. Также Скибицкий рассказал о возможности применения Россией тактического ядерного оружия против Украины.

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре", - заявили в ГУР.

Украина нуждается не только в зенитных, но и в противоракетных системах, чтобы противодействовать таким вызовам.

Напомним, что ранее оккупанты начали мобилизацию на захваченных территориях, чтобы прорваться в Бахмут.

Также, оккупанты хотят "мобилизовать" еще 8 тысяч жителей ОРЛО.

Ранее в так называемой ДНР, судя по всему, началась новая волна мобилизации. Всех мужчин, у которых нет областной прописки, разворачивают на выезде из Донецка.

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