ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне за прошедшие сутки более 40 раз ударили по Херсонской области, четверо пострадали

Новина українською →
Воскресенье 06 августа 2023 09:05
Россияне за прошедшие сутки более 40 раз ударили по Херсонской области, четверо пострадали Фото: Россияне за прошедшие сутки более 40 раз ударили по Херсонской области, четверо пострадали (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 5 августа, российские оккупанты совершили 46 обстрелов против Херсонской области. Били также и по жилым кварталам населенных пунктов.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"За минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии и БПЛА", - пишет Прокудин.

По Херсону в течение суток враг выпустил 24 снаряда.

В частности, россияне попали в:

  • жилые кварталы населённых пунктов области;
  • территорию гаражного кооператива в Херсоне.

В результате российской агрессии четыре человека получили ранения.

Ситуация в Херсоне

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Например, недавно враг попал двумя управляемыми авиабомбами по селу Одрадокаменка. В результате удара пострадал 50-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена