Россияне за прошедшие сутки более 40 раз ударили по Херсонской области, четверо пострадали
За прошедшие сутки, 5 августа, российские оккупанты совершили 46 обстрелов против Херсонской области. Били также и по жилым кварталам населенных пунктов.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"За минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии и БПЛА", - пишет Прокудин.
По Херсону в течение суток враг выпустил 24 снаряда.
В частности, россияне попали в:
- жилые кварталы населённых пунктов области;
- территорию гаражного кооператива в Херсоне.
В результате российской агрессии четыре человека получили ранения.
Ситуация в Херсоне
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.
Например, недавно враг попал двумя управляемыми авиабомбами по селу Одрадокаменка. В результате удара пострадал 50-летний мужчина.
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