Россияне за прошедшие сутки более 40 раз ударили по Херсонской области, четверо пострадали

За прошедшие сутки, 5 августа, российские оккупанты совершили 46 обстрелов против Херсонской области. Били также и по жилым кварталам населенных пунктов.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"За минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии и БПЛА", - пишет Прокудин.

По Херсону в течение суток враг выпустил 24 снаряда.

В частности, россияне попали в:

жилые кварталы населённых пунктов области;

территорию гаражного кооператива в Херсоне.

В результате российской агрессии четыре человека получили ранения.

Ситуация в Херсоне

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Например, недавно враг попал двумя управляемыми авиабомбами по селу Одрадокаменка. В результате удара пострадал 50-летний мужчина.