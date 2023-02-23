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Росіяни з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області

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Сумська область, Четвер 23 лютого 2023 21:57
Росіяни з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області Фото: Росіяни з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, окупанти з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждав будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області. Було зафіксовано 93 прильоти, з яких 42 прильоти з мінометів, 7 - з артилерії, скидання 4 ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатомета:

  • Краснопільська громада: внаслідок обстрілу (1 "прильот") села Рясне пошкоджено 1 нежилий будинок. Також територію громади обстрілювали з мінометів - 5 "прильотів". А ще зафіксовано скидання боєприпасів типу "ВОГ" з квадрокоптерів, запущених з території РФ;
  • Миропільська громада: з 09.45 росіяни били по території громади з мінометів − 6 "прильотів". А з 11.40 здійснено артилерійський обстріл (САУ) − 6 "прильотів";
  • Білопільська громада: протягом дня громада обстрілювалась з мінометів − 22 "прильоти" та гранатометів − 40 "прильотів";
  • Хотінська громада: з 11.10 був мінометний обстріл − 5 "прильотів";
  • Новослобідська громада: 4 міни росіяни скинули на територію громади.

Нагадаємо, що у середу, 22 лютого, російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, артилерії, а також за допомогою протитанкової керованої ракети.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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