Росіяни з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області
У четвер, 23 лютого, окупанти з мінометів та гранатометів обстріляли п’ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждав будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області. Було зафіксовано 93 прильоти, з яких 42 прильоти з мінометів, 7 - з артилерії, скидання 4 ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатомета:
- Краснопільська громада: внаслідок обстрілу (1 "прильот") села Рясне пошкоджено 1 нежилий будинок. Також територію громади обстрілювали з мінометів - 5 "прильотів". А ще зафіксовано скидання боєприпасів типу "ВОГ" з квадрокоптерів, запущених з території РФ;
- Миропільська громада: з 09.45 росіяни били по території громади з мінометів − 6 "прильотів". А з 11.40 здійснено артилерійський обстріл (САУ) − 6 "прильотів";
- Білопільська громада: протягом дня громада обстрілювалась з мінометів − 22 "прильоти" та гранатометів − 40 "прильотів";
- Хотінська громада: з 11.10 був мінометний обстріл − 5 "прильотів";
- Новослобідська громада: 4 міни росіяни скинули на територію громади.
Нагадаємо, що у середу, 22 лютого, російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, артилерії, а також за допомогою протитанкової керованої ракети.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.
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