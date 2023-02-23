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Россияне из минометов и гранатометов обстреляли пять громад в Сумской области

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Сумская область, Четверг 23 февраля 2023 21:57
Россияне из минометов и гранатометов обстреляли пять громад в Сумской области Фото: Россияне из минометов и гранатометов обстреляли пять общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 февраля, оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак пострадал дом.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных общин области. Было зафиксировано 93 прилета, из которых 42 прилета из минометов, 7 – из артиллерии, сброс 4 ВОГ с помощью квадрокоптера и 40 прилетов из гранатомета:

  • Краснопольская община: в результате обстрела (1 "прилет") села Рясное поврежден 1 нежилой дом. Также территорию общины обстреливали из минометов - 5 "прилетов". А еще зафиксирован сброс боеприпасов типа "ВОГ" с квадрокоптеров, запущенных с территории РФ;
  • Миропольская община: с 09.45 россияне били по территории общины из минометов - 6 "прилетов". А с 11.40 совершен артиллерийский обстрел (САУ) - 6 "прилетов";
  • Белопольская община: в течение дня община обстреливалась из минометов - 22 "прилета" и гранатометов - 40 "прилетов";
  • Хотинская община: с 11.10 был минометный обстрел – 5 "прилетов";
  • Новослободская община: 4 мины россияне сбросили на территорию общины.

Напомним, что в среду, 22 февраля, российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, артиллерии, а также с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска утром 22 февраля в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

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