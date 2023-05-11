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Росіяни з мінометів та гелікоптера обстріляли Чернігівську та Сумську області

Фото: росіяни з мінометів та гелікоптера обстріляли Чернігівську та Сумську області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 11 травня, станом на 16:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

З 11:30 до 12:00 зафіксовано 7 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Українське.

Близько 12:00 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно НАР з гелікоптера, в районі населеного пункту Галаганівка.

З 15:35 до 15:50 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Зноб-Новгородське.

У командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні зранку російські окупанти тричі завдали ударів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Втрат серед місцевого населення немає.

Також раніше ми писали, що у середу, 10 травня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та вертольотів.

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