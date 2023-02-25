Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області

У суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 "прильотів", з яких 28 "прильотів з мінометів, 8 - з артилерії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, сьогодні росіяни зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.
Також ми писали, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові атакували чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.
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