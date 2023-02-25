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Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області

Фото: росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 "прильотів", з яких 28 "прильотів з мінометів, 8 - з артилерії", - йдеться в повідомленні.

  • Шалигинська громада: об 11:40 російські армійці били з артилерії - 8 "прильотів", а близько 12:00
  • Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти громади. Усього на територію ворог скинув 14 мін.
  • Свеська громада: з 12:48 був теж мінометний обстріл - 4 "прильоти".

Зазначається, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні росіяни зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Також ми писали, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові атакували чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

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