Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області

У суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 "прильотів", з яких 28 "прильотів з мінометів, 8 - з артилерії", - йдеться в повідомленні.

Шалигинська громада: об 11:40 російські армійці били з артилерії - 8 "прильотів", а близько 12:00

Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти громади. Усього на територію ворог скинув 14 мін.

Свеська громада: з 12:48 був теж мінометний обстріл - 4 "прильоти".

Зазначається, що обійшлося без жертв та руйнувань.