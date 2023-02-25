Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области

В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы трех территориальных общин области: Шалыгинской, Белопольской, Свеской. Было зафиксировано 36 "прилетов", из которых 28 "прилетов из минометов, 8 - из артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, сегодня россияне из ствольной артиллерии обстреляли приграничье Сумской области.
Также мы писали, что в пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.
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