Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области

В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы трех территориальных общин области: Шалыгинской, Белопольской, Свеской. Было зафиксировано 36 "прилетов", из которых 28 "прилетов из минометов, 8 - из артиллерии", - говорится в сообщении.

Шалыгинская община: в 11:40 российские армейцы били из артиллерии - 8 "прилетов", а около 12:00

Белопольская община: после обеда россияне обстреляли из минометов три населенных пункта общины. Всего на территорию враг сбросил 14 мин.

Свеская община: с 12:48 был тоже минометный обстрел - 4 "прилета".

Отмечается, что обошлось без жертв и разрушений.