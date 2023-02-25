Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області

У суботу, 25 лютого, російські військові завдали ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 11:40 до 11:50 стало відомо про 8 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Катеринівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.