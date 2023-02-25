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Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області

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Сумська область, Субота 25 лютого 2023 15:13
Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області Фото: Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 лютого, російські військові завдали ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 11:40 до 11:50 стало відомо про 8 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Катеринівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові атакували чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Також 24 лютого в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. В результаті чого є четверо постраждалих.

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