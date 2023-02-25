Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області
У суботу, 25 лютого, російські військові завдали ударів по прикордонню Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
"Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 11:40 до 11:50 стало відомо про 8 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Катеринівка.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові атакували чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.
Також 24 лютого в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. В результаті чого є четверо постраждалих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.