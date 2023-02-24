Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області

У п'ятницю, 24 лютого, російські військові атакували чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Усього протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області. Було зафіксовано 47 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні о 16.36 росіяни обстріляли з території РФ протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі "Рута" сполученням "Журавка-Суми' в районі с. Водолаги Хотінської громади.
"Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи.
Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. В результаті чого є четверо постраждалих.
Сьогодні війська РФ обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області.
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