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Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області

Фото: Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 лютого, російські військові атакували чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Усього протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області. Було зафіксовано 47 прильотів", - йдеться у повідомленні.

  • Новослобідська громада: з 09.50 був мінометний обстріл громади - 8 прильотів, а з 11.33 зафіксований артобстріл - 14 прильотів;
  • Хотінська громада: об 11.15 росіяни теж гатили з мінометів - 5 прильотів;
  • Краснопільська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади;
  • Юнаківська громада: з 16.14 було здійснено артобстріл громади - 7 прильотів.

Сьогодні о 16.36 росіяни обстріляли з території РФ протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі "Рута" сполученням "Журавка-Суми' в районі с. Водолаги Хотінської громади.

"Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи.
Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, в Сумській області військові РФ протитанковою ракетою обстріляли маршрутку. В результаті чого є четверо постраждалих.

Сьогодні війська РФ обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області.

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