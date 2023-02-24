Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области

В пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"Всего в течение дня россияне совершили обстрелы 4 территориальных общин области. Было зафиксировано 47 прилетов", - говорится в сообщении.
Сегодня в 16.36 россияне обстреляли с территории РФ противотанковой управляемой ракетой гражданское маршрутное такси "Рута" сообщением "Журавка-Сумы" в районе с.Водологи Хотинского общества.
"В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица.
Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия", - добавили в ОВА.
Напомним, что сегодня, 24 февраля, в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. В результате чего четверо пострадавших.
Сегодня войска РФ обстреляли из артиллерии приграничья Сумской области.
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