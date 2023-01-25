Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Чернігівську область
У середу, 25 січня, росіяни атакували населені пункти Чернігівської області з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Facebook.
"Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.
- З 13:20 до 13:25 надійшла інформація про 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Леонівка;
- З 13:20 до 14:04 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномета 120 мм, та про 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Ясна Поляна.
Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 січня, російські війська завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей.
У понеділок, 23 січня, прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.
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