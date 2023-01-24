Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську та Чернігівську області
У вівторок, 24 січня, російські війська завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти прикордоння Чернігівщини і Сумщини з мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні.
- З 12:50 до 13:16 повідомили про 12 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Улиця.
- З 13:35 до 14:05 повідомили про 12 приходів, імовірно з САУ, в районі населеного пункту Миколаївка.
- З 13:10 до 14:35 повідомили про 12 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Михальчина-Слобода.
- З 15:45 до 15:50 повідомили про 5 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Малушине.
- З 16:20 до 16:35 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Малушине.
Зазначено, що в результаті обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у понеділок, 23 січня, прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.
Також раніше ми писали, що 21 січня, росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.
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