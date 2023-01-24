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Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську та Чернігівську області

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Вівторок 24 січня 2023 17:48
Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську та Чернігівську області Фото: росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську та Чернігівську області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 24 січня, російські війська завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти прикордоння Чернігівщини і Сумщини з мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні.

  • З 12:50 до 13:16 повідомили про 12 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Улиця.
  • З 13:35 до 14:05 повідомили про 12 приходів, імовірно з САУ, в районі населеного пункту Миколаївка.
  • З 13:10 до 14:35 повідомили про 12 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Михальчина-Слобода.
  • З 15:45 до 15:50 повідомили про 5 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Малушине.
  • З 16:20 до 16:35 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Малушине.

Зазначено, що в результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у понеділок, 23 січня, прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Також раніше ми писали, що 21 січня, росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.

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