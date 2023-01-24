Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську та Чернігівську області

У вівторок, 24 січня, російські війська завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

Зазначено, що в результаті обстрілів ніхто не постраждав.

"Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти прикордоння Чернігівщини і Сумщини з мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 23 січня, прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Також раніше ми писали, що 21 січня, росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.

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