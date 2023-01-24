Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую и Черниговскую области
Во вторник, 24 января, российские войска нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты приграничья Черниговской и Сумской областей из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.
- С 12:50 до 13:16 сообщили о 12 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Улица.
- С 13:35 до 14:05 сообщили о 12 приходах, предположительно из САУ, в районе населенного пункта Николаевка.
- С 13:10 до 14:35 сообщили о 12 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Михальчина-Слобода.
- С 15:45 до 15:50 сообщили о 5 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Малушино.
- С 16:20 до 16:35 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Малушино.
Отмечено, что в результате обстрелов никто не пострадал.
Напомним, в понедельник, 23 января, прокремлевские войска нанесли удары по приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.
Также ранее мы писали, что 21 января, россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей В результате был ранен человек.
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