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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую и Черниговскую области

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Вторник 24 января 2023 17:48
Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую и Черниговскую области Фото: россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую и Черниговскую области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 24 января, российские войска нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты приграничья Черниговской и Сумской областей из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

  • С 12:50 до 13:16 сообщили о 12 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Улица.
  • С 13:35 до 14:05 сообщили о 12 приходах, предположительно из САУ, в районе населенного пункта Николаевка.
  • С 13:10 до 14:35 сообщили о 12 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Михальчина-Слобода.
  • С 15:45 до 15:50 сообщили о 5 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Малушино.
  • С 16:20 до 16:35 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Малушино.

Отмечено, что в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, в понедельник, 23 января, прокремлевские войска нанесли удары по приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Также ранее мы писали, что 21 января, россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей В результате был ранен человек.

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