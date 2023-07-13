Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області: загинув чоловік

Російські війська сьогодні, 13 липня, обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"13 липня 2023 року близько 12:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель села Попівка.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pgo.gov.ua)

Наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Ситуація в Сумській області

Останнім часом росіяни збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумської області, через що в регіоні заявили про проведення евакуації із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.

Пізніше в ОВА пояснили, що евакуація буде добровільною, а не примусовою.