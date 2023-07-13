ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области: погиб мужчина

Новина українською →
Поповка, Четверг 13 июля 2023 17:34
Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области: погиб мужчина Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 13 июля, обстреляли приграничье Сумской области из минометов. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"13 июля 2023 года около 12:30 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили минометный обстрел Великописаревской общины Ахтырского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель села Поповка.

Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области: погиб мужчина

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)

Сейчас уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

В последнее время россияне увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумской области, из-за чего в регионе заявили о проведении эвакуации из 5-километровой приграничной зоны в Россию.

Позже в ОВА объяснили, что эвакуация будет добровольной, а не принудительной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война в Украине
NEWS
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе