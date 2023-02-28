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Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области

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Сумская область, Вторник 28 февраля 2023 16:28
Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области Фото: Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"С 13:05 до 13:15 сообщили о 5 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бачевск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что в понедельник, 27 февраля, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего зафиксировано 86 "прилетов".

Российские военные нанесли удар по селу Строительное в Сумской области и ранили одну женщину.

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