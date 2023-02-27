Росіяни обстріляли село у Сумській області та поранили жінку (фото)

Фото: Росіяни обстріляли село у Сумській області та поранили жінку (t.me/pgo_gov_ua)

Російські військові завдали удару по селу Будівельне у Сумській області та поранили одну жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.