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Росіяни обстріляли село у Сумській області та поранили жінку (фото)

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Сумська область, Понеділок 27 лютого 2023 17:40
Росіяни обстріляли село у Сумській області та поранили жінку (фото) Фото: Росіяни обстріляли село у Сумській області та поранили жінку (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові завдали удару по селу Будівельне у Сумській області та поранили одну жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"26 лютого 2023 року окупанти з території РФ обстріляли с. Будівельне Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що поранення отримала жінка, яка перебувала неподалік свого житла. Пошкоджено декілька приватних будинків та місцеву крамницю.

Російські військові здійснили обстріл зі ствольної артилерії. Було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 лютого, росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області.

Російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області. Для обстрілів вони застосовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

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