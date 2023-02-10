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Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

Фото: росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 лютого, військові РФ обстріляли дві громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

По селу Вовківка Шалигинської громади та по селу Білокопитове Глухівської громади окупанти нанесли 20 ударів. В кожному з сіл було зафіксовано по 10 прильотів.

За даними командування, ймовірно, окупанти використали для обстрілу 120 мм міномет. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".

Нагадаємо, сьогодні внаслідок російського обстрілу в Слов’янську постраждали багатоповерхівки.

Крім того, окупанти сьогодні обстріляли енергетичний об’єкт у Криворізькому районі.Внаслідок ворожої атаки двоє працівників підприємства отримали поранення.

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Сумська областьокупантиВійна Росії проти України