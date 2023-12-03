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Росіяни з мінометів обстріляли Херсонську область, загинув цивільний

Неділя 03 грудня 2023 13:42
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Росіяни з мінометів обстріляли Херсонську область, загинув цивільний Фото: росіяни з мінометів обстріляли Херсонську область, загинув цивільний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили з мінометів по селищу Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Вдень окупанти вдарили по селищу (Садове, - ред.). Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми він загинув на місці", - пише пресслужба.

Як пише Херсонська обласна прокуратура, обстріл відбувся близько о 11:20. Інформація щодо інших потерпілих уточнюється.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 2 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 76 обстрілів. Загалом було випущено 397 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. Зокрема 27 снарядів влучили по Херсону.

Ворог поцілив у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • територію заводу у Херсоні;
  • електромережу у Херсонському районі.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - розповів Прокудін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно терористи вдарили по селу Тягинка Херсонської області, внаслідок чого також загинув цивільний.

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