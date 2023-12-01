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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинув чоловік

Херсонська область , П'ятниця 01 грудня 2023 14:59
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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинув чоловік Фото: росіяни обстріляли село у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у п'ятницю, 1 грудня, вкотре атакували Херсонську область. Під обстрілом опинилося село Тягинки. Внаслідок чого загинув чоловік, ще одна жінка поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Внаслідок нічного російського обстрілу Тягинки загинув чоловік. Рятувальники під час обстеження місць "прильотів" в одній зі зруйнованих осель виявили тіло загиблого місцевого жителя", - повідомив Прокудін.

Також внаслідок обстрілу було поранено 81-річну жінку, яка на момент атаки знаходилася у власному будинку. Зараз потерпіла перебуває у лікарні. У неї діагностували контузію та вибухову травму.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Вчора, 30 листопада, терористи вкотре атакували Берислав. Ворог скинув вибухівку з безпілотника по житлових кварталах міста, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.

Як розповідав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, протягом доби, 29 листопада, російські терористи здійснили 107 обстрілів по території регіону, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 23 снаряди.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", - розповів Прокудін.

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