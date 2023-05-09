Росіяни з мінометів обстріляли Чернігівську область

З 10:13 до 10:45 було зафіксовано 17 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Залізний Міст. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 15:55 до 16:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Гасичівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.

Окрім цього з 19:22 до 19:36 було зафіксовано 10 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Містки.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - написали в прес-службі.