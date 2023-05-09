Россияне из минометов обстреляли Черниговскую область

С 10:13 до 10:45 было зафиксировано 17 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Железный Мост. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

"С 15:55 до 16:20 зафиксировано 5 приходов, вероятно из САУ, в районе населенного пункта Гасичевка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сказано в сообщении.

Кроме этого с 19:22 до 19:36 было зафиксировано 10 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Мостки.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - написали в пресс-службе.