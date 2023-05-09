Россияне из минометов обстреляли Черниговскую область

Российские войска во вторник, 9 мая, дважды обстреляли приграничья Черниговской области. Оккупанты атаковали пограничные минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".
С 10:13 до 10:45 было зафиксировано 17 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Железный Мост. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
"С 15:55 до 16:20 зафиксировано 5 приходов, вероятно из САУ, в районе населенного пункта Гасичевка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сказано в сообщении.
Кроме этого с 19:22 до 19:36 было зафиксировано 10 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Мостки.
"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - написали в пресс-службе.
Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов пограничных общин.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".
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