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Россияне из минометов обстреляли Черниговскую область

Фото: россияне из минометов обстреляли Черниговскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска во вторник, 9 мая, дважды обстреляли приграничья Черниговской области. Оккупанты атаковали пограничные минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

С 10:13 до 10:45 было зафиксировано 17 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Железный Мост. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

"С 15:55 до 16:20 зафиксировано 5 приходов, вероятно из САУ, в районе населенного пункта Гасичевка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сказано в сообщении.

Кроме этого с 19:22 до 19:36 было зафиксировано 10 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Мостки.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - написали в пресс-службе.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов пограничных общин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".

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