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Росіяни з мінометів атакували Сумську та Чернігівську області: подробиці

Фото: Росіяни з мінометів атакували Сумську та Чернігівську області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 21 січня, росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".

Військові зазначають, що з 11:10 до 11:25 надійшла інформація про 6 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бачівськ.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, з 12:50 до 13:10 надійшла інформація про 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Студенок. В командуванні додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що 10 мін розірвалися на вулицях села Студенок, біля помешкань місцевих жителів.

"Ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений. У ньому якраз і був в момент обстрілу 17-річний хлопець. Дивом вижив - його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні", - додав глава області.

Нагадаємо, що у середу, 18 січня, російські окупанти завдали мінометного удару по Чернігівській області.

У п'ятницю, 20 січня, прокремлівські війська обстріляли 27 разів прикордонне Сумської області.

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