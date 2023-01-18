ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з мінометів атакували Чернігівську область: подробиці

Новость на русском →
Україна, Середа 18 січня 2023 15:20
Росіяни з мінометів атакували Чернігівську область: подробиці Фото: Росіяни з мінометів атакували Чернігівську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 18 січня, російські окупанти завдали мінометного удару по Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що з 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 "приходів", імовірно з міномета 82 мм, в район населеного пункту Бучки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - додали у командуванні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що російські військові у понеділок, 16 січня, обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

У п'ятницю, 13 січня, російські військові з реактивної артилерії завдали атаки по території Сумської та Чернігівської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Черниговская область Війна в Україні
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС