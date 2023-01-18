Росіяни з мінометів атакували Чернігівську область: подробиці
У середу, 18 січня, російські окупанти завдали мінометного удару по Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".
"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що з 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 "приходів", імовірно з міномета 82 мм, в район населеного пункту Бучки.
"Втрат серед особового складу та техніки немає", - додали у командуванні.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, що російські військові у понеділок, 16 січня, обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.
У п'ятницю, 13 січня, російські військові з реактивної артилерії завдали атаки по території Сумської та Чернігівської областей.
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